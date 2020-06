Castellaro è rimasta ieri senza acqua per la rottura di una pompa idraulica. Sono intervenuti tecnici di Rivieracqua per riparare il guasto. Un’autobotte dei Vigili del fuoco ha distribuito l’acqua alla popolazione. A dicembre a Castellaro c’era stato un inquinamento (poi risolto prima di San Silvestro) e per una decina di giorni l’acqua non era stata potabile, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

