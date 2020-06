Martedì 30 giugno l’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria incontrerà la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli nel corso di una riunione in modalità videoconferenza. La ministra, infatti, ha accolto la richiesta di un incontro urgente sulla situazione critica in cui versa la viabilità nella regione, inviata dal presidente Marco Bucci a nome di tutti i Sindaci liguri il 18 giugno scorso. La ministra, si legge nella lettera di risposta ad Anci Liguria, “al fine di avviare un proficuo confronto sulla viabilità che interessa la Regione Liguria”, ha convocato una riunione “il giorno 30 giugno p.v alle ore 18.00”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta