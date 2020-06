Stamani a Savona intorno alle 8 in piazza del Popolo, è comparso un canguro che saltellava in mezzo alla strada, impegnato in apparenza a cercare del cibo, per lo stupore di automobilisti e passanti. L’animale, scappato dal circo Millennium fermo a Savona, dall’inizio del lockdown, dopo aver girovagato, è tornato spontaneamente all’interno nell’area del circo.

Correlati