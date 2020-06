A Sanremo nuovo stop alla balneazione nello specchio di mare tra i due porti. E’ scattato, 35 giorni dopo il precedente stop, dopo gli ultimi rilievi dell’Arpal. L’area a ridosso del lungomare Trento e Trieste è una delle 5 liguri non conformi ai controlli eseguiti in 380 punti di prelievo in Liguria. Condivide la “macchia! con la foce del torrente Prino a Porto Maurizio, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

