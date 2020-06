Sono in fase di prossima attivazione anche gli ambulatori di Urologia, Nefrologia, Igiene e sanità pubblica, Medicina di base (neurologia, oculistica, odontoiatria, urologia, reumatologia).

L’attività di Dialisi non è mai stata interrotta.

In particolare, sono attive le strutture di degenza Area Covid-19, Area Buffer, Malattie infettive, Medicina interna, Terapia semi intensiva.

In tal senso, gli accessi aumenteranno e quindi chiederò ai sindaci la massima collaborazione affinché raccomandino a residenti e turisti di utilizzare il numero unico 112, evitando il più possibile che gli utenti si presentino autonomamente.

I sindaci e il territorio hanno chiesto la riapertura del Punto di primo intervento anche in vista della stagione estiva e l’arrivo dei turisti nella nostra Riviera.

Si tratta di un grande sforzo organizzativo del sistema sanitario regionale e in particolare per il personale del distretto di Albenga, che ringrazio fin da ora.

Lo ha dichiarato stamane l’assessore alla Sanità e consigliere regionale Sonia Viale (Lega) che oggi pomeriggio ha in programma una riunione in videoconferenza con i sindaci del distretto sanitario territoriale.

“Impegno mantenuto. Il Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga riapre lunedì 6 luglio, come da rassicurazioni del commissario dell’Asl 2 Paolo Cavagnaro”.