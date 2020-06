C’è un nuovo focolaio di Coronavirus in Liguria. Si è sviluppato in una Casa di riposo (la “Sacra Famiglia” di Genova Rivarolo dove ci sono 12 pazienti positivi. “Sono stati sottoposti a tampone due ospiti sintomatici della rsa e sono stati individuati tutti gli altri dieci positivi. Si tratta di un cluster ‘chiuso’, dato che non sono ancora possibili le visite nelle rsa liguri” dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

