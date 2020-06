“Tutta la Liguria ringrazia il cardinale Angelo Bagnasco per essere stato una voce sempre attenta e presente nei tanti momenti difficili che abbiamo vissuto, dalle alluvioni alla mareggiata, dalla tragedia di ponte Morandi fino alla pandemia”. Lo ha detto oggi il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al termine della messa di congedo del cardinale Angelo Bagnasco.

“Grazie al cardinale Bagnasco per aver accompagnato con saggezza la nostra comunità – ha aggiunto Toti – invitandola a non arrendersi mai”. “Guarda il tuo mare che ti invita da secoli a osare, a intraprendere, ad accettare le sfide, a non temere l’incognito, ad essere città aperta, sono state queste le parole pronunciate durante l’omelia dal cardinale – ha concluso Toti – Con queste parole Bagnasco ha salutato Genova dopo 14 anni da arcivescovo e noi le faremo ancora di più nostre”.