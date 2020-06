“E’ con grande dispiacere che esprimo il cordoglio mio e di tutta la Giunta regionale per la scomparsa di Alfredo Biondi. Alfredo Biondi era un uomo dello Stato che ha attraversato la storia della nostra Repubblica servendo le Istituzioni. Oggi il Paese perde un grande politico liberale e un grande combattente che ha speso la sua vita per le Istituzioni”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

