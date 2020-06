Un tir in fiamme sulla A10 ha provocato nuovamente il caos sulla rete autostradale ligure. Sulla A10 il tratto tra Varazze e la complanare di Savona in entrambe le direzioni è stato chiuso. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e stanno rimuovendo il mezzo. In direzione di Savona si segnala una coda di 13 Km tra Arenzano e Albisola ed una coda di 7 km tra Genova Aeroporto e il Bivio con la A26 Genova-Gravellona Toce.

