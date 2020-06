Una ruota panoramica al porto vecchio di Sanremo sarà la novità dell’estate 2020. L’assessorato al Turismo sta preparando il progetto per realizzare la struttura. In estate è prevista anche la filodiffusione in centro con 40 amplificatori dislocati lungo via Matteotti, con una postazione per dj nel chiosco di fronte al Centrale. L’intenzione è fare musica tutti i weekend, a giugno all’ora dell’aperitivo, a luglio sino alle 23, ad agosto sino a mezzanotte, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

