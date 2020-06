Riprenderà nei prossimi giorni a San Bartolomeo al Mare la distribuzione di generi alimentari organizzata grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile. L’Amministrazione Comunale ha deciso di supportare ulteriormente le numerose famiglie che sono ancora in difficoltà per la crisi economica derivata dalla pandemia. Negli ultimi giorni si è anche aggiunto il contributo di 3.000 € da parte di un anonimo benefattore. Il ritiro dei pacchi della colletta alimentare per i residenti prosegue presso la sede della Protezione Civile comunale in Via Faraldi 1, a fianco del Palazzo comunale di San Bartolomeo al Mare. Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 un volontario è a disposizione per la distribuzione dei pacchi alimentari. Per consegne a domicilio e per ritiro pacchi in altri orari, contattare Enzo Campagna 333 627 7323 o Marco Bestiale 339 872 0049.

