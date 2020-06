“Nel primo giorno di riapertura del servizio Cup in Liguria. Complessivamente, dalle 8 alle 17, le chiamate accettate sono state 32.985. Le prenotazioni effettuate sono state circa 7.200. Il tempo medio di attesa per parlare con un operatore del call center Cup è stato di soli 231 secondi, considerando che normalmente le chiamate giornaliere sono 8mila, ossia un quarto rispetto a quelle di oggi”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità e consigliere regionale Sonia Viale (Lega).

“Abbiamo potenziato le postazioni – ha spiegato Viale – con 100 operatori. Inoltre, il call center Cup (800 098 543) che si affianca per le prenotazioni a medici di Medicina generale e farmacie, sarà aperto in modalità straordinaria anche mercoledì 24 (festa di S. Giovanni Battista patrono di Genova) e sabato 27 dalle 8 alle 13. Ricordo che per le classi U (urgente) e B (breve) le prenotazioni restano garantite su tutto il territorio regionale. Per gli esami di laboratorio l’appuntamento è da prenotare tramite il Cup regionale o le farmacie sul territorio. Vorrei anche sottolineare che delle circa 200mila prestazioni annullate per l’emergenza coronavirus, a oggi il 60% circa è stato recuperato”.