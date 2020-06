Dopo un solo giorno dall’apertura dello sportello per la presentazione delle domande, sono stati esauriti i bonus per le assunzioni dedicati alle aziende del settore turistico stanziati da Regione Liguria nell’ambito del piano straordinario di supporto al settore per il post emergenza Covid.

“È un segnale importante che dimostra come il settore turistico voglia ripartire e come sia necessario sostenere le aziende che hanno intenzione di assumere – sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – La Regione ha voluto dare un sostegno tempestivo a uno dei settori che maggiormente sta patendo le conseguenze della crisi post emergenza sanitaria. La nostra Regione sta ripartendo anche dal punto di vista turistico e le bellezze del nostro territorio sono una risorsa da scoprire, soprattutto quest’anno che si tenderà a rimanere in Italia per trascorrere le vacanze. Insieme all’assessore Berrino, a seguito delle numerose domande, vogliamo rifinanziare l’intervento che, come già anticipato, avverrà con un congruo anticipo rispetto alla chiusura dello sportello che è prevista per il 31 dicembre 2020”.

“Il turismo che riparte è una Liguria che riparte – dichiara l’assessore al Lavoro e al Turismo Gianni Berrino – Tra ieri e oggi abbiamo ricevuto 285 richieste di contributo per 2 milioni e 732 mila euro, superando abbondantemente il plafond disponibile iniziale di 2 milioni e 400 mila euro. La scelta fatta assieme alle parti sociali si dimostra, pertanto, pienamente ripagata”.