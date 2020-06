Una schedina da 12 euro ha fatto vincere a una giocatrice del Lotto quasi 12 mila euro. La vincita si è verificata nella tabaccheria-ricevitoria di via dell’Ospedale a Oneglia. L’esercizio è gestito da Marino Garattoni e da sua moglie, come riporta “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta