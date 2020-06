È avvenuta ieri la consegna dei lavori per la seconda parte degli interventi di riqualificazione della Piscina Felice Cascione di Imperia. A effettuare l’opera sarà la CO.GE.AS. SRL di Asti, che ha offerto un ribasso del 31% determinando l’importo contrattuale di aggiudicazione in 447 mila euro IVA esclusa. I lavori prevedono il rifacimento completo della vasca grande e del piano spiaggia perimetrale. La prima fase di interventi, conclusasi lo scorso autunno, aveva interessato invece il rifacimento complessivo della copertura dell’impianto natatorio cittadino. L’assessore allo Sport, Simone Vassallo, presente alla consegna insieme al consigliere Paolo Ornamento, commenta: “Con questo intervento chiudiamo un’opera importante di riqualificazione della piscina, struttura alla quale questa Amministrazione tiene particolarmente. Abbiamo concordato le tempistiche con la Rari Nantes, che ringrazio per la collaborazione di questi mesi. Restituiremo alla cittadinanza un impianto molto migliorato”.

Correlati