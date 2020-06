Questa sera, nel consueto punto stampa serale di aggiornamento sull’emergenza coronavirus, oltre al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, all’assessore alla Sanità Sonia Viale e al sindaco di Genova Marco Bucci, parteciperanno in collegamento streaming il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e il sindaco di Pigna Roberto Trutalli per fare il punto sull’andamento delle riaperture sul territorio.

