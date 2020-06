In tre mesi, durante l’emergenza Coronavirus, sono state 32 le persone denunciate dalla Finanza in tutta la Liguria per frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione. Emerge dal bilancio dell’attività diffuso nella celebrazione del 246° anniversario della fondazione. Sono state sequestrate oltre 6 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale, più di 7.000 confezioni di igienizzanti. Oltre 1.500 mascherine e oltre 5 milioni di guanti sono stati requisiti per essere distribuiti a Protezione Civile, ospedali, enti pubblici.

