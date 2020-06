“Fa sempre piacere riceve attestazioni di affetto e sostegno da parte dei cittadini – afferma il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli – ringraziamo tutti per la vicinanza dimostrata in questi mesi difficili. Anche se i numeri ci incoraggiano, l’attenzione sulla diffusione del Coronavirus rimane alta. Il grande sforzo di tutto il personale sanitario adesso è concentrato nella ripresa delle attività ordinarie. A loro dunque va la nostra riconoscenza”.

“L’unione fa la forza” con questo slogan questa mattina l’ASL1 ha ricevuto in donazione circa 1500 mascherine da parte dell’associazione culturale con sede in Turchia “Nadide Gençlik”. La consegna è avvenuta alla presenza del Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli e Hakan Eller, giovane professionista italiano di origine turche.