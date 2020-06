I giudici della corte d’appello di Genova hanno accolto la richiesta di patteggiamento a 3 anni dell’ex sindaco di Genova Marta Vincenzi, nel processo d’appello bis per l’alluvione del 2011 che causò la morte di 6 donne, di cui due bambine. In primo e secondo grado la Vincenzi era stata condannata a 5 anni, per disastro e omicidio colposo plurimo e falso. Hanno patteggiato 3 anni e 4 mesi Gianfranco Delponte e l’ex assessore Francesco Scidone, 2 e 4 mesi Pierpaolo Cha. Con i patteggiamenti gli imputati eviteranno il carcere e saranno affidati in prova ai servizi sociali.

