A Ventimiglia ai Balzi Rossi ieri all’ora di pranzo un ragazzo di 15 anni è caduto rovinosamente battendo la testa sugli scogli, dopo essersi addormentato al sole. La Croce Azzurra di Vallecrosia l’ha trasferito in gravi condizioni all’ospedale Borea di Sanremo, ma il 15enne non risulta in pericolo di vita, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

