Il sindaco di Imperia Claudio Scajola rivolgendosi al ministro Paola De Micheli durante l’inaugurazione del cantiere della nuova pista ciclabile San Lorenzo al Mare-Imperia, ha detto: “Se arriverà tutto ciò che è in trattativa tra governo e Ue ci saranno finanziamenti per l’Italia, parte a fondo perduto e parte a tasso praticamente zero, dieci volte il piano Marshall. Si apre un’opportunità che mi auguro si riesca in gran parte a portare sulle infrastrutture. Per questo territorio più che il ponte di Genova è urgente l’Albenga-Carcare-Predosa”. La pista ciclopedonale sarà integrata da un sistema di bus elettrici. Lunga 9 km avrà 2 passeggiate panoramiche sul mare. L’investimento di 16.3 milioni finanziato dal Bando Periferie del Governo.

