Al via la terza giornata di festeggiamenti dedicati a San Giovanni ad Imperia. La festa, giunta alla sua 40esima edizione vede l’importante collaborazione fra il Comitato San Giovanni e il Comune di Imperia che da quest’anno è diventato co-organizzatore.

L’evento durerà fino al 28 giugno e quest’anno ha cambiato location: è infatti dislocato fra piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestro.

A partire dalle ore 18.00 questo pomeriggio apriranno, come di consueto, gli stand di MercantIneja, l’immancabile fiera legata alla festa in cui sarà possibile trovare stand per tutti i gusti di shopping: dai libri, ai prodotti enogastronomici, agli introvabili.

Alle ore 18.30 aprirà invece lo stand del Comitato San Giovanni che con “Mediterranea cucina” preparerà i piatti della tradizione legati alla festa e alla città. Per accontentare tutti e per evitare lunghe code che stonerebbero con l’attuale situazione, i ristoratori della zona hanno aderito ad offrire ai clienti, oltre al loro menù, anche i piatti della festa di San Giovanni, del suo Comitato e di “Mediterranea cucina”.

I più piccoli avranno la possibilità di fare un giro sui pony grazie alla “Fattoria LiberaMente” mentre gli spettacoli di “Microcirco” con giochi in stile vintage e retrò attende tutti, grandi e piccoli.

Gli appassionati di motori troveranno ad attenderli “Autostory” con la sua esposizione di auto d’epoca e molte altre curiosità vintage e retrò, ma non solo.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it