La Liguria è la quinta regione in Italia per numero di numero di decessi legati al Coronavirus. Sinora si sono registrati 1549 decessi. peggio è andata solo in Lombardia (16570), Emilia Romagna (4231), Piemonte (4051) e Veneto (2002). Ieri si sono registrati 7 nuovi casi di persone positive al Coronavirus. Anche in questo caso la Liguria, nonostante sia una regione di dimensioni ridotte, è quinta In Italia dietro a Lombardia (128 nuovi casi), Piemonte (26), Emliia Romagna (23) e Lazio (8).

