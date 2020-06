Continua #Andareoltre, il format online che ha riscosso grandissimo successo durante il lockdown. Sempre insieme allo studio Aschei e Associati, società di consulenza aziendale.

Andareoltre continua proponendo 10 incontri gratuiti on line con l’esperto di digitalizzazione e formazione del personale Antonello Spinetti che, con esempi pratici, accompagnerà i partecipanti all’utilizzo degli strumenti già a disposizione, anche da tablet e smartphone.

“Condividere, integrare, utilizzare al meglio le informazioni e gestire i dati in sicurezza, farsi trovare su Intenet, problemi e tipi di connessione a Internet, industria 4.0, Internet delle cose (IoT) e l’uso dell’intelligenza artificiale sono solo alcuni degli argomenti trattati”, dichiara il responsabile del progetto, il sociologo Luca Aschei direttore della società di formazione.

“L’Italia è risultata quart’ultima, per il 3° anno consecutivo, nella classifica DESI (Indice di digitalizzazione dell’economia e della società) stilata dalla Commissione Europea”, continua Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia. ” Dall’indagine emerge che tre persone su dieci non utilizzano ancora Internet abitualmente e più della metà della popolazione non possiede competenze digitali di base, che si riflette anche in un minore utilizzo dei servizi online. La scarsa domanda influenza l’offerta e questo comporta una bassa attività di vendita online da parte delle PMI italiane rispetto a quelle europee. Il principale gap è quello culturale: non abbiamo sufficiente personale e piccole aziende formate all’uso del digitale.”

Il DESI comprende:

• preparazione al 5G,

• competenze digitali superiori a quelle di base,

• competenze di base in materia di software,

• specialisti TIC di sesso femminile,

• laureati nel settore TIC,

• individui che non hanno mai usato Internet,

• social network professionali,

• frequentazione di corsi online,

• consultazioni e votazioni online,

• vendita online da parte di individui,

• big data,

• scambio di dati medici e ricette digitali.

CNA Imperia, con l’obiettivo di fornire strumenti per colmare queste lacune, ha deciso quindi, sull’onda del successo avuto dai seminari on line effettuati nel periodo di “lockdown”, di realizzare questa serie di 10 incontri da un’ora ciascuno con avvio il prossimo mercoledì 24 giugno alle ore 19.30 sempre con la modalità telematica della piattaforma ZOOM, ormai ben conosciuta dalle aziende della regione Liguria.

“Approfondire la conoscenza aumenta la competenza tecnica e la produttività delle aziende associate a CNA e si può dimostrare vincente per il superamento della crisi indotta dall’emergenza Covid-19. Gli incontri sono aperti a tutti: è sufficiente richiedere il link alla nostra segreteria.”, conclude il Segretario Vazzano.

Per informazioni e adesioni all’incontro, contatta la CNA Sede territoriale di Sanremo ai seguenti recapiti: telefono 0184/500309, e-mail segreteria@im.cna.it