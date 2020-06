L’ospedale San Martino di Genova segnala aggiornamenti in merito a 3 episodi verificatisi nel week-end appena trascorso:

– Il 15enne tuffatosi in mare sabato scorso a Portovenere è stato dimesso ieri dall’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso. Ha riportato la frattura di una vertebra. La prognosi è di 30 giorni.

– Il 52enne rimasto vittima di un incidente in moto in Val Fontanabuona si trova attualmente ricoverato presso il 1° piano del Pronto Soccorso. Ha riportato una frattura sternale, contusioni polmonari e fratture multiple ad una mano. La prognosi è di 30 giorni.

– Risultano stabili le condizioni del 66enne che lo scorso venerdì è rimasto vittima di un investimento in via di Francia. Il paziente si trova attualmente ricoverato in Rianimazione al 6° piano del Monoblocco. La prognosi resta riservata.