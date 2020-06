A Ventimiglia un carico di 97 chili di marijuana è stato sequestrato dalla Finanza alla barriera dell’A10. Lo stupefacente, diviso in buste di cellophane, era su un tir che trasportava cocomeri e melanzane verso il centro Italia. Le manette sono scattate per il corriere, la cui famiglia è titolare della ditta di trasporti. La droga è stata fiutata dai cani “Calli”, giovane labrador, e “Frizzy”, malinois. Frutta e verdura erano sistemati su alcuni pallet mentre la droga era nascosta in mezzo al carico.

Correlati