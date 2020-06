Posti in spiagge libere: nessun problema a Imperia, Bollino rossi in alcuni tratti in provincia di Genova

E’ una domenica da bollino “rosso” sulle spiagge libere della provincia di Genova, a cui si accede tramite prenotazione sull’app “Spiaggiati”, con ingressi contingentati. Le 9 spiagge di Imperia, invece, nel primo pomeriggio erano gialle (due) e verdi (sette). In provincia di Genova 14 spiagge libere su 24 nel primo pomeriggio erano senza alcun posto libero, ed indicate con il bollino rosso. I tratti più ambiti sono stati presi d’assalto e molte famiglie sono state respinte dai controllori. Correlati