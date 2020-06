Dopo l’apertura di ieri pomeriggio e la Messa in cui sono state consegnate le onorificenze ai soci che da anni prestano il loro servizio al Comitato, oggi la festa si può definire ufficialmente avviata.

In questa edizione l’evento è stato suddiviso in più zone del centro storico, collegate fra loro: piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestro e sebbene in modalità diffusa, non manca niente di quello che gli appassionati di Ineja si aspettano.

Ogni sera dalle ore 18.30 vi attende lo stand del comitato in cui potrete assaggiare il tradizionale stoccafisso in versione da asporto. Ma per accontentare tutti e per evitare lunghe code che stonerebbero con l’attuale situazione, i ristoratori della zona hanno aderito ad offrire ai clienti, oltre al loro menù, anche i piatti della festa di San Giovanni, del suo Comitato e di “Mediterranea cucina”.

Via libera per lo shopping con MercantIneja che oggi apre alle ore 10 fino a tarda notte e in cui sono presenti stand davvero particolari. Tutti sono invitati a curiosare tra libri, piante grasse, accessori abbigliamento, mascherine colorate e molto altro. Chi invece vuole farsi tentare da dolcezze & co. ha solo l’imbarazzo della scelta: granite, birra, yogurt, prodotti piemontesi e pugliesi, taralli, capsule caffè, dolci ungheresi, dolci monoporzione e prodotti al pistacchio.

I più piccoli avranno la possibilità di fare un giro sui pony grazie alla “Fattoria LiberaMente” mentre gli spettacoli di “Microcirco” con giochi in stile vintage e retrò attende tutti, grandi e piccoli.

Gli appassionati del vintage troveranno ad attenderli “Autostory” con la sua esposizione di auto d’epoca e molte altre curiosità.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it