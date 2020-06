Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana questa sera, alle 21.30, parteciperà alla settima edizione della manifestazione “Cervo Ti Strega” dove i sei finalisti del celebre premio italiano di letteratura, che si svolgerà a Roma il 2 luglio, si incontreranno sul sagrato dei Corallini, a Cervo. «Questo prestigioso appuntamento, a cui ho l’onore di partecipare – dichiara il presidente – conferma l’attrattiva del turismo culturale che si sta sempre più affermando in Liguria. Nel suggestivo scenario di uno fra i borghi medievali più belli della nostra regione i campioni della letteratura italiana si confronteranno offrendo al pubblico spunti e stimoli al dibattito. Ringrazio le istituzioni locali per avere organizzato questa manifestazione, fiore all’occhiello di un turismo di qualità da coltivare anche negli anni futuri».

