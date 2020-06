Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina www.ineja.it

Sarà inoltre premiata la classe IV D dell’ I.S.C. Novaro di Imperia per gli haiku inviati.

Sez. C, poesia minori:

Questi i nominativi dei vincitori, suddivisi per sezione:

La premiazione si è tenuta in presenza delle autorità che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento: il sindaco Claudio Scajola, l’assessore Marcella Roggero, l’ideatrice Michela Ramella e il Comitato San Giovanni. Presente parte della giuria, composta da: Presidente Gianni De Moro, storico e scrittore; Stefano Delfino, giornalista e scrittore; Nerina Neri Battistin, scrittrice; Commendator Sergio Lanteri, Presidente onorario del Comitato San Giovanni; Guido Marchese, Vicepresidente del Comitato San Giovanni; Paolo Auricchia, Dirigente scolastico e insegnante di diritto, Giovanni Battista Siffredi, Dirigente scolastico e insegnante di Lettere; Michela Ramella, insegnante di Lettere e segretaria del Premio.

Sono infatti pervenuti oltre 400 componimenti tra cui opere realizzate da autori molto giovani ma anche da un pubblico variegato che ha inviato elaborati per ogni sezione del concorso. Tutto il materiale ricevuto è stato esaminato dai membri della giuria che nei giorni scorsi ha decretato i vincitori e oggi, 19 giugno, presso la biblioteca Leonardo Lagorio di Imperia sono stati consegnati personalmente gli attestati ai presenti e virtualmente tramite video conferenza a chi si trova in zone meno accessibili.

Il 10 maggio scorso si è conclusa la raccolta di domande per il “Primo concorso Lucetto Ramella” indetto per ricordare uno dei personaggi più cari a tutta la città di Imperia; iniziativa che ha riscosso un notevole successo di risposta a livello nazionale e internazionale.