Resta sospeso l’accesso diretto alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, compreso l’ accesso ai centri prelievo che avverrà solo su prenotazione . Per eventuali criticità e segnalazion i, dal 25 giugno sarà possibile contattare il numero verde ASL1 dedicato : 800186044 attivo dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

Si ricorda che l’apertura del CUP sarà graduale , si prevede un ritorno a un regime erogativo normale entro il mese di settembre. Per minimizzare e ridurre la diffusione del virus Sars-Cov2, saranno adottate tutte le misure generali di prevenzione con un conseguente aumento dei tempi necessari di esecuzione per le singole prestazioni.

Le prestazioni indifferibili, ovvero quelle con classe di priorità U (urgente), laddove gestite tramite CUP regionale, e quelle con priorità B (breve, entro 10 giorni), potranno essere nuovamente prenotate dal cittadino attraverso il CUP: per il momento, i medici di medicina generale manterranno la possibilità di prenotare direttamente queste prestazioni, come previsto durante la fase emergenziale Covid.

Restano temporaneamente sospese le prenotazioni presso le accettazioni degli Ospedali ASL1. L’accesso alle strutture avverrà secondo i protocolli di sicurezza previsti in questa fase. Si ricorda pertanto alla popolazione di privilegiare la modalità di prenotazione tramite contatto telefonico evitando l’accesso diretto alle strutture.

La riattivazione del servizio avverrà gradualmente. Per la prenotazione, i canali disponibili saranno:

Dal 22 giugno, anche in ASL1 sarà possibile prenotare nuovamente esami e visite tramite il CUP , Centro Unico di Prenotazioni. Tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che hanno la relativa richiesta del medico, possono richiedere visite ed esami specialistici, presso l’ospedale o presso gli altri servizi presenti nei Distretti Sanitari.