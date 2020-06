Riparte il sito archeologico di Nervia la città romana di Albintimilium riprende vita dopo il lookdown e lo fa con tante novità a partire dal nuovo sito che sarà online da oggi. Nei video che seguono i dettagli dei lavori che sono stati portati avanti in questi mesi e le novità che interesseranno l’area museo a partire dalle giornate europee della archeologia prevista per domani .

Anche l’area archeologica di Nervia aderisce ad un grande evento di portata europea, le Giornate dell’Archeologia 2020.

L’iniziativa “Durante e dopo lo scavo: archeologi al lavoro” èorganizzata di concerto e in grande sinergia con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, l’Università Cattolica di Milano, l’Università di Torino e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Il programma quest’anno è pensato per la fruizione on-line ma non per questo sarà meno entusiasmante: tutti gli archeologi e gli studiosi che a vario titolo si sono impegnati, e continuano ancora oggi, nello studio e nella valorizzazione dell’area hanno deciso di “metterci la faccia” e raccontare un aspetto del proprio lavoro.

Sabato 20 giugno sul canale Youtube dell’Area Archeologica, dalle 10.00 saranno disponibili una serie di interventi video in cui gli archeologi racconteranno aspetti poco noti dell’Antica città di Albintimilium: dal materiale ritrovato e attualmente conservato nei depositi, fino alle più recenti campagne di scavo.

Un’occasione importante organizzata per far conoscere al grande pubblico le ricerche in corso e i luoghi meno conosciuti e solitamente non accessibili al pubblico. Connettetevi!

Link

https://www.youtube.com/channel/UCiyS37I9Mk3o9Wvz7acb0xA

https://www.facebook.com/AreaArcheologicaNervia/

https://www.instagram.com/areaarcheologicanervia/

https://journees-archeologie.fr/c-2020/lg-it/Italia/le-giornate-dell-archeologia-in-Europa

Contributi video1. Valentina Fiore, MIBACT – Direzione regionale Musei Liguria2. Paolo de Vingo, Università degli Studi di Torino3. Giorgio Baratti, Università Cattolica di Milano4. Martina Sciortino, Università degli Studi di Torino5. Ilaria Sanmartino, Università degli Studi di Torino6. Daniela Gandolfi, Istituto Internazionale di Studi Liguri7. Lorenzo Ansaldo, Istituto Internazionale di Studi Liguri8. Valeria Amoretti, Parco Archeologico di Pompei, MIBACT9. Roberta Fabbri, Istituto Internazionale di Studi Liguri10. Sara Chierici, MIBACT – Direzione regionale Musei Liguria11. Stefano Costa, MIBACT – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona​12. Giulio Montinari, MIBACT – Direzione regionale Musei Liguria13. Fabio Piuma, MAR – Museo civico archeologico Girolamo Rossi​

Area Archeologica di Nervia

Importante città romana “di confine”, Albintimilium, sorta su un’area già frequentata dai Liguri Intemelii almeno a partire dal V secolo a.C., divenne l’ultima città di diritto italico prima delle Gallie. Raggiunse il suo apice nel corso dell’età imperiale (I-III secolo d.C.), quando furono costruiti le Terme, il Teatro e molte delle Insulae.

Attualmente nell’Area Archeologica di Nervia sono visitabili le terme e il teatro. A questi due complessi archeologici si aggiunge lo spazio dell’Antiquarium, un’area espositiva in cui sono presentati al pubblico alcuni dei reperti più rappresentativi della città di Albintimilium.

Orari

L’Area Archeologica di Nervia è aperta giovedì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00

Prenotazione consigliata all’indirizzo www.musei.liguria.beniculturali.it o al numero 0184.252320

Biglietti

Intero 3 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito minori 18 anni

Per informazioni

www.nervia.beniculturali.it

drm-lig.albintimilium@beniculturali.it

0184.252320



















