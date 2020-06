“Da Ventimiglia – ha detto il presidente della Regione Liguria dalla Sala consiliare di Ventimiglia – dipende molto dello sviluppo del Ponente. Sul problema, annoso, dei parcheggi abbiamo preso un impegno, che tornerò a concretizzare qui a Ventimiglia entro una ventina di giorni, per finanziare almeno 3 parcheggi nell’ex area ferroviaria. Si tratta di una serie di interventi determinanti per una città a forte vocazione commerciale come questa”. “Oltre a questo – ha aggiunto Toti – abbiamo chiesto all’amministrazione locale di fornire un elenco di opere urgenti sul fronte del dissesto, delle frane e della difesa della costa. Inoltre –confermiamo che siamo pronti ad andare avanti con il progetto della casa della salute: è necessario individuare un’area che sia funzionale alle necessità della sanità e a quelle dei cittadini”.

“Se entro metà di luglio riusciamo a individuare: un luogo per la casa della salute, gli interventi franosi e di difesa costiera da fare e i bandi sulla rigenerazione urbana – ha aggiunto Toti – Ventimiglia può rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro perché avrà molte cose da fare nei prossimi mesi. Abbiamo individuato alcuni interventi di dissesto idrogeologico e frane che possono rapidamente essere messi in sicurezza attraverso il fondo di solidarietà europeo ricevuto -Ho chiesto al comune di trasmetterci le priorità degli interventi da fare”.