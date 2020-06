Il MAR di Ventimiglia aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee dell’Archeologia che si svolgono dal 19 al 21 giugno aprendo gratuitamente i propri percorsi espositivi sabato 20 giugno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Il Museo ha anche partecipato insieme alla Direzione Regionale dei Musei della Liguria, alla Soprintendenza per l’Archeologia della Liguria e all’Istituto Internazionale di Studi Liguri alla realizzazione del video promozionale, Durante e dopo lo scavo: archeologi al lavoro, che sarà fruibile sui canali online a partire da sabato 20 giugno.

