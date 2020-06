Lo aveva annunciato l’anno scorso il consigliere comunale Giovanni Ballestra non avrebbe portato a termine il proprio mandato per lasciare spazio al primo dei non eletti Gabriele Sismondini. Ieri sera l’ufficializzazione con le dimissioni di Ballestra durante il consiglio comunale. Dopo più di 20 anni il consigliere uscente lascia palazzo comunale il sindaco Scullino lo ha ringraziato di questi anni di impegno politico per la città. Subentra Gabriele Sismondini primo dei non eletti ( dal prossimo consiglio comunale)

