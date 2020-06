Sanremo reinventa il brand turistico con una nuova campagna di marketing sotto le insegne dello stemma cittadino, il leone con la palma. L’agenzia locale Rebel Digital di Andrea Ventura ha curato la parte artistica polarizzando i colori dello stemma, al quale ha accostato il logo “Live & Love”. Sono stati stanziati 80 mila euro per la pubblicità su network di informazione locale in Piemonte, Lombardia e Lazio, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

