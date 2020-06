Nuova iniziativa da parte del Museo Nazionale dei Trasporti/D.L.F. di Ventimiglia Sede di Taggia-Arma con il Patrocinio del Comune di Taggia: un’Esposizione e Sfilata di Auto e Moto Storiche, programmata per il pomeriggio di domani, sabato 20 giugno.

L’appuntamento con il Raduno dei mezzi d’epoca è per le ore 15, nel parcheggio della sede del M.N.T. presso la nuova Stazione Ferroviaria di Taggia-Arma.

Dopo l’esposizione aperta al pubblico, si partirà per una sfilata che – passando dal lungo l’argine destro dell’Argentina – porterà alcune decine di mezzi nel centro di Taggia. Da lì, auto e moto percorreranno via San Francesco fino al Quadrivio Rossat e passando da via Magellano e piazza Marinella, sfileranno sul Lungomare di Arma fino alla Darsena, per poi far ritorno alla Sede del M.N.T. passando dalla superstrada lungo l’Argentina.

Una volta giunti al posteggio del Museo, rimarranno nuovamente a diposizione del pubblico fino alle 19.00 circa.

L’ingresso è libero e cittadini e turisti sono invitati a visitare anche i locali del Museo Nazionale dei Trasporti, che custodiscono reperti ed oggettistica ferroviaria e del trasporto su gomma, anche nella parte all’aperto, dove sono in mostra pezzi e mezzi di grandi dimensioni. Per la sezione modellistica sono invece esposti due grandi plastici ferroviari d’epoca funzionanti ed uno rappresentante la Funivia Sanremo-San Romolo-Monte Bignone, che da sempre sono una grande attrazione per grandi e piccini.

Il Museo Nazionale dei Trasporti/Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia è nato circa 3 anni fa come Gruppo Museale dello stesso D.L.F. e da circa 2 anni è stato accorpato – come Sede distaccata del Ponente Ligure – al Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia, che collabora attivamente con l’Associazione Treni Storici Liguria per l’organizzazione di convogli d’epoca con trazione a Vapore, Diesel ed Elettrica sulle linee storiche della Liguria, del Basso Piemonte e della Toscana.

I locali del M.N.T./D.L.F. – che si trovano nella nuova Stazione Ferroviaria di Taggia-Arma – sono aperti al pubblico ogni sabato pomeriggio dalle ore 15.00 e sono possibili visite guidate in altri giorni prenotando al 327 17 23 743.