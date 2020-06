Una palma è crollata nella notte sulla linea ferroviaria nei pressi del porto della città delle palme il fatto avvenuto intorno alle 2.30 non ha comportato ripercussioni al traffico ferroviario ne danni a convogli. I Vigili del Fuoco hanno rimosso l’albero

