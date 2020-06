Questa mattina è iniziato un ciclo di incontri del presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana con i rappresentanti delle Istituzioni e di alcune categorie economiche del ponente ligure. Prima tappa nella sala del Consiglio comunale di Sanremo, a cui è seguìto l’incontro con alcuni rappresentanti degli albergatori, quindi la visita all’ospedale Borea.

Nel pomeriggio il presidente parteciperà ad altri due incontri: prima con gli amministratori del Comune di Bordighera e, successivamente, con gli amministratori di Ventimiglia.

«Quella di oggi è un’occasione preziosa per rafforzare il nostro legame con il territorio in un cammino che dobbiamo compiere tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno: il turismo, valore aggiunto e vera scommessa per la nostra economia, deve ripartire e riscattarsi dopo l’emergenza, senza essere condizionato da una viabilità ormai crollata a livelli inaccettabili. In questi ultimi, drammatici mesi si è intensificato lo stretto rapporto della Regione con le realtà locali, che – dichiara il presidente – prima hanno dovuto affrontare l’emergenza pandemica e ora stanno muovendo i primi passi verso un progressivo ritorno alla normalità anche sul piano socio-economico. Quando è deflagrata l’epidemia il ponente ligure è stato messo a dura prova e anche il tessuto produttivo, commerciale e il comparto turistico sono stati lacerati da mesi di inattività forzata mentre la ripresa si annuncia complessa e dai profili ancora incerti. E’ dunque importante – aggiunge – che l’istituzione regionale sia vicina al territorio facendosi interprete delle indicazioni, delle proposte e delle sollecitazioni che arrivano dalle amministrazioni e dal mondo economico, promuovendo iniziative a tutti i livelli per sostenere la comunità ligure».

Agli incontri hanno partecipato anche il presidente della giunta Giovanni Toti e gli assessori Sonia Viale, Gianni Berrino, Marco Scajola e Giacomo Giampedrone.

Correlati