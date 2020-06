Domani, venerdì 19 giugno, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti incontrerà alle 10.15 l’amministrazione comunale di Sanremo e, alle 11, i rappresentanti degli albergatori dell’imperiese in Comune a Sanremo (corso Cavallotti 59).

A seguire si recherà in visita all’ospedale Borea di Sanremo (ore 12, via Giovanni Borea 56). Nel pomeriggio, in programma un incontro con l’amministrazione comunale di Bordighera (ore 16.15, viale XX Settembre 32).

Alle 17:30 (piazza Libertà 3), invece, in programma un incontro con l’amministrazione comunale di Ventimiglia su tema Fondo strategico.

Dopo ogni incontro il presidente sarà disponibile per eventuali domande della stampa nelle sedi indicate.

Parteciperanno al tour anche la vicepresidente Sonia Viale, gli assessori al Turismo Gianni Berrino, all’Urbanistica Marco Scajola, alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Punto stampa di aggiornamento sulla situazione Coronavirus, e conclusivo del tour di due giorni nel Ponente ligure, attorno alle 18:30, nella sede comunale di Ventimiglia.