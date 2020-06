Sul treno Genova Brignole-La Spezia, vicino alla stazione di Santa Margherita, la capotreno chiede di mettere la mascherina a una viaggiatrice che la insulta e subito dopo le sputa in faccia. Dopo insulti e sputi, il treno è stato fermato, sotto choc la capotreno, la passeggera è stata denunciata.

