E’ un’edizione che abbraccia il cuore di Oneglia quella del 2020 in cui la cucina dello stand made Ineja diventa non più solo esclusiva ma soprattutto inclusiva: la tradizionale “Mediterranea cucina” del Comitato San Giovanni verrà “adottata” anche da alcuni locali imperiesi.

Nelle zone in cui sarà dislocata la festa e in particolare nel centro storico, molti ristoratori hanno aderito a questo nuovo progetto mirato alla promozione della città e alla conservazione delle sue tradizioni. I locali aderenti, pur continuando a proporre il loro menù, offriranno ai clienti anche la possibilità di scegliere fra i piatti della festa di San Giovanni, del suo Comitato e di “Mediterranea cucina”.

Il Comitato di San Giovanni festeggia i suoi primi 40anni con un’idea di festa diversa dal solito, che si adatterà alla situazione storica del Paese cercando di raggiungere tutti, sebbene in modalità “diffusa”. Ineja quest’anno sarà presente “gastronomicamente” con uno stand in cui si potranno acquistare i piatti della tradizione di “Mediterranea cucina” in versione da asporto.

La premiazione del concorso Lucetto Ramella in biblioteca, considerata la pre-vigilia di Ineja 2020, si terrà domani, venerdì 19 giugno alle ore 18.00 in presenza di ospiti e autorità. A partire dal 20 giugno assieme all’apertura della Festa prenderà il via anche la tradizionale fiera di “Mercantineja” a cura di Espansione Eventi e un’esposizione di auto d’epoca curata da Autostory. Piazza Maresca sarà invece interamente dedicata ai bambini e alle famiglie con la “Fattoria LiberaMente” e i suoi pony e l’immancabile “Microcirco“® con giochi in stile vintage e retrò.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it