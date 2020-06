Il Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Diano Marina, desidera pubblicamente ringraziare i coniugi Irmgard e Gerd Sieber, turisti tedeschi di Altburg, che nei giorni scorsi hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla città che amano e che per tanti anni è stata meta delle loro vacanze, inviando una lettera con sentite parole di partecipazione nei confronti della cittadinanza ed un importante contributo economico. La somma inviata dalla coppia tedesca sarà devoluta ai Volontari del gruppo della Protezione Civile di Diano Marina che tanto si sono prestati, con disponibilità e presenza assidua, in qualsiasi occorrenza e problematica, non da ultima la difficile ed attuale situazione causata dall’emergenza Covid.

