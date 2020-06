Due persone sono state arrestate in un’operazione antidroga dei Carabinieri di Albenga che ha portato al sequestro di un chilo di cocaina e 7 chili di marijuana destinati al “mercato” estivo, in vista dell’arrivo dei turisti. La radiomobile ha notato un’auto di un sospetto e, durante il controllo, nel vano dell’airbag è stato trovato un panetto di cocaina. In carcere sono finiti Alessandro Pronestì, 46 anni, ed il nipote Giovanni Damiano Pronestì, 20 anni.

