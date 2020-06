A Sanremo ieri un’auto, probabilmente per un errore di manovra, è finita fuori strada in via D’Annunzio, precipitando in una “fascia” sottostante. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai pompieri e immobilizzato su uno “scudo” dai sanitari. L’uomo non ha riportato gravi lesioni, ma politraumatismi, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

