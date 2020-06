La Sanremese Calcio comunica che sarà Alessio Bifini l’allenatore della prima squadra per la prossima stagione di serie D 2020/21. L’accordo raggiunto tra le due parti sarà ratificato dopo il 1° luglio. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno nella città matuziana, avendo militato in biancoazzurro dal 1997 al 1999 (una promozione dalla D alla C/2 con Cichero in panchina e una salvezza tra i prof agli ordini del sergente di ferro Di Somma), e nel 2010/2011 (salvezza in seconda divisione ottenuta dopo il doppio spareggio con la Sacilese, in panchina c’era Carlo Calabria). Con la maglia della Sanremese, in totale, Bifini ha collezionato 69 presenze e 10 gol.

Nato a Grosseto il 26 aprile del 1975, attaccante dotato di ottima tecnica e di una inconfondibile falcata, Bifini ha militato tra la D e la C/1 anche nelle file di Grosseto, Arezzo, Albinoleffe, Avellino, Poggibonsi, Alessandria, Sambenedettese, Legnano, Pro Sesto, Centobuchi e Derthona. Da allenatore ha guidato l’under 19 del Grosseto, il Poggibonsi e, nella stagione appena conclusa, il Corneto Tarquinia in Eccellenza.

In questa nuova avventura Bifini si avvarrà della collaborazione del tecnico in seconda Roberto Correale, del preparatore atletico Michele Giusti e del preparatore dei portieri Stefano Prato.

Il nuovo tecnico biancoazzurro e il suo staff verranno presentati domani pomeriggio, giovedì 18 giugno 2020, alle ore 16, presso la sala stampa dello stadio Comunale.