Il Golfo Dianese 1923 riparte per la stagione 2020/2021 da mister Nicola Colavito, trovato l’accordo tra il presidente Luca Spandre ed l’allenatore imperiese, il tutto volto al segnare la continuità del bel gioco espresso nella passata stagione e alla ricerca del mantenimento del gruppo creato, cammino bruscamente interrotto dall’emergenza Covid-19.

Colavito, oltre ai trascorsi da giocatore a Diano Marina, vanta i ruoli da direttore sportivo ed allenatore ad Imperia (ed ex Pro Imperia) e nella stessa Dianese anche negli anni passati.

Inizia ora il lavoro per il direttore generale Francesco Bregolin ed il direttore sportivo Salvatore Curri per creare la rosa per la nuova stagione partendo dagli stabili elementi della scorsa con aggiunta di pochi innesti di qualità.

Correlati