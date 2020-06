ASL 1

– Segnala il decesso di un uomo di 66 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 15 giugno all’ospedale di Sanremo.

ASL 2

– Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala tre decessi:

– Donna di 99 anni, con comorbidità, deceduta il 15/6/2020 nel reparto di Medicina

– Donna di 85 anni, con comorbidità, deceduta il 15/6/2020 nel reparto di Medicina

– Donna di 76 anni, con comorbidità, deceduta il 16/6/2020 nel reparto di Medicina

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

