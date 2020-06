Per volontà della proprietà, di continuare a sostenere medici e infermieri e oss dopo il picco emergenziale, l’Antica Confetteria Romanengo ha nuovamente omaggiato l’ospedale San Martino di Genova con centinaia di confezioni delle loro specialità ai professionisti operativi presso il Pronto Soccorso e il reparto di Malattie Infettive. La consegna è stata effettuata ieri mattina.

