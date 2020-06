A Taggia la giunta comunale ha deliberato la variazione e parificazione degli orari di accesso alla zona traffico limitato di via Queirolo e via Lungomare (con accesso dal varco di Via Traversa San Giuseppe). Dal 16 giugno 2020 è consentito il libero transito, tutti i giorni, esclusivamente dalle 6 alle 11 lungo le zone sopra citate. Il provvedimento è stato anche attuato in considerazione delle misure assunte a favore degli esercenti dei pubblici esercizi visto l’allargamento dei dehors con conseguente occupazione della sede stradale destinata al transito pedonale.

